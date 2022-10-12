'Cinayet Dosyası'nın yıldızı hayatını kaybetti

1984'ten 1996'ya kadar 12 sezon boyunca toplam 264 bölüm olarak yayınlanan, 'Jessica Fletcher' karakterinin her bölümde farklı bir cinayeti çözdüğü 'Cinayet Dosyası' dizisinin yıldızı Angela Lansbury, hayatını kaybetti. Lansbury, Los Angeles'taki evinde 96 yaşında vefat etti.

Şarkıcı Marie Osmond da "Son yüz yılın en parlak yıldızlarından biri... Huzur içinde yat Angela Lansbury" mesajını paylaştı.

Angela Lansbury'nin vefat etmesinin ardından oyuncu Catherine Zeta Jones, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda "Sevgili, Dame Angela Lansbury, huzur içinde yatsın. Broadway'de sergilediğimiz performans sonsuza dek benimle kalacak. Büyük beyaz yolunda ışıklar senin için kararırken, kalbimizde sonsuza dek parlayacaksın. Seni seviyorum Angela" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA SAYENDE DAHA İYİ BİR YER"

Oyuncu Jesse Tyler Ferguson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Angela Lansbury'yi "zarif ve esprili" olarak nitelendirdi. Ünlü şarkıcı, gönderisine şu notu düştü: Bir açılış gecesinde Angela Lansbury'nin yanında heyecanla oturduğum anı asla unutmayacağım.

Oyuncu Jason Alexander da yaptığı paylaşımda "Şimdiye kadar tanıştığım en çok yönlü, yetenekli, zarif, kibar, esprili, bilge, klas bayanlardan biri olan büyük Angela Lansbury aramızdan ayrıldı" ifadelere yer verdi.

'Star Wars'ın oyuncusu George Takei de şunları söyledi: "Hayatımızdan bir, beş Tony ödülü kazanan ve dedektif Jessica Fletcher'ı bir düzine yıl boyunca oturma odalarımıza getiren Angela Lansbury geçti. Dinlen yüce ruh."