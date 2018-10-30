12 Afrika ülkesinin devlet ve hükümet başkanı, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Akinwumi Adesina, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve Almanya Başbakanı Merkel’in katılımıyla başkent Berlin'de bir toplantı düzenlendi.

Merkel, burada yaptığı konuşmada, Afrika’nın ham madde ve genç nüfusa bakıldığında zengin bir kıta olduğuna işaret ederek, "Afrika'nın, en büyük gelişme potansiyeline sahip kıta olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Afrika’da faaliyet yapmak isteyenlerin erkenden buna başlaması gerektiğini vurgulayan Merkel, ancak Afrika’da fakirlik gibi sorunların da bulunduğuna dikkati çekti.

Merkel, Almanya'nın geçen yıl G20 dönem başkanlığı sırasında Afrika’da özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi amacıyla başlatılan “Compact with Africa” girişiminin, Afrika ülkelerindeki mali durumun daha saydam ve niteliksel olarak daha iyi olmasını sağlayacağını belirtti.

Afrika'da yatırım yapacak işletmeleri daha fazla destekleyeceklerini söyleyen Merkel, bu bağlamda Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik bir yatırım fonu kuracaklarını kaydetti.

Avusturya Başbakanı Kurz da Afrika’nın Avrupa’nın komşusu olduğunu, bundan dolayı Avrupa’nın Afrika ile daha güçlü işbirliği yapmak istediğini söyledi.

G20 kapsamında başlatılan bu girişimin Afrika'da ekonomik çerçeve koşullarını iyileştirmek ve yatırım projelerini geliştirmek için önemli olduğunu vurgulayan Kurz, "Karşılıklı saygı ve çıkar çerçevesinde bu iyi bir inisiyatiftir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurz, Avusturya'nın AB dönem başkanlığında 18 Aralık’ta Viyana’da bir "Afrika Formu" düzenleneceğini belirterek, burada ekonomik işbirliği konularına odaklanacaklarını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ