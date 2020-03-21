Geçtiğimiz yıl Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh'un Pitt'in eski eşi Jennifer Aniston ile görüntülenmişti.

Yeni Zelanda'da yayınlanan Women's Day'in haberine göre; Angelina Jolie, çocuklarının Brad Pitt'in eski eşi Jennifer Aniston ile görüşmesini yasakladı.

Yine aynı sitesinin iddiasına göre Jolie, Pitt'e karşı yeni bir velayet savaşı başlattı. Bu yeni gelişmede ise Jolie'nin eski eşine çocuklarla ilgili katı maddeleri sıraladığı söyleniyor.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in, üçü biyolojik üçü de evlatlık olmak üzere altı çocukları bulunuyor. İkili, 2014 yılında evlenmişti ancak iki yıl sonra yollarını ayırmaya karar vermişti.