        Angelina Jolie'den mastektomi yorumu: Yara izlerimi seviyorum

        Angelina Jolie'den mastektomi yorumu: Yara izlerimi seviyorum

        Annesini kanserden kaybeden ve kendisi için meme kanseri riskini en aza indirmek için yıllar önce mastektomi olan Angelina Jolie, bu ameliyatın kendisi için önemini anlattı

        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 14:19 Güncelleme: 11.02.2026 - 14:19
        "Yara izlerimi seviyorum"
        Angelina Jolie, geçirdiği çift taraflı mastektomi (meme dokusunun cerrahi olarak alınması) ve bunun sonucunda oluşan izlere minnettar olduğunu belirtirken, bunun bir tercih olduğunu vurguladı.

        50 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, ailesinde meme kanserine yakalanma riskinin yüksek olduğunu öğrendikten sonra 2013 yılında önleyici amaçlı çift taraflı mastektomi ameliyatı geçirmişti.

        Bir Fransız dergisine konuşan Jolie, yara izlerini sevdiğini belirterek, bunları çocuklarıyla daha uzun yıllar yaşayabilmek için yaptığı bir tercih olarak tanımladı.

        "Yara izlerimi seviyorum. Sağlığım konusunda proaktif bir şeyler yapma fırsatına ve seçeneğine sahip olduğum için minnettarım" diyen Jolie, "Ben her zaman insanların taşıdığı yara izleri ve hayatla daha çok ilgilenen biri oldum. Yara izi olmayan kusursuz bir hayat fikrine ilgi duymuyorum" ifadesini kullandı.

        Jolie, annesi Marcheline Bertrand'ı genç yaşta kanserden kaybettiği ve çocuklarını büyükannesiz büyüttüğü için ameliyatın kendisi için özellikle önemli olduğunu belirten Jolie, "Bana göre hayat budur ve eğer hayatınızın sonuna geldiğinizde hata yapmamışsanız, ortalığı dağıtmamışsanız, yaralarınız yoksa, yeterince dolu bir hayat yaşamamışsınız demektir" şeklinde konuştu.

        #Angelina Jolie
        #mastektomi
        #meme kanseri
