Angelina Jolie'den mastektomi yorumu: Yara izlerimi seviyorum

Angelina Jolie, geçirdiği çift taraflı mastektomi (meme dokusunun cerrahi olarak alınması) ve bunun sonucunda oluşan izlere minnettar olduğunu belirtirken, bunun bir tercih olduğunu vurguladı.

50 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, ailesinde meme kanserine yakalanma riskinin yüksek olduğunu öğrendikten sonra 2013 yılında önleyici amaçlı çift taraflı mastektomi ameliyatı geçirmişti.

Bir Fransız dergisine konuşan Jolie, yara izlerini sevdiğini belirterek, bunları çocuklarıyla daha uzun yıllar yaşayabilmek için yaptığı bir tercih olarak tanımladı.

"Yara izlerimi seviyorum. Sağlığım konusunda proaktif bir şeyler yapma fırsatına ve seçeneğine sahip olduğum için minnettarım" diyen Jolie, "Ben her zaman insanların taşıdığı yara izleri ve hayatla daha çok ilgilenen biri oldum. Yara izi olmayan kusursuz bir hayat fikrine ilgi duymuyorum" ifadesini kullandı.

Jolie, annesi Marcheline Bertrand'ı genç yaşta kanserden kaybettiği ve çocuklarını büyükannesiz büyüttüğü için ameliyatın kendisi için özellikle önemli olduğunu belirten Jolie, "Bana göre hayat budur ve eğer hayatınızın sonuna geldiğinizde hata yapmamışsanız, ortalığı dağıtmamışsanız, yaralarınız yoksa, yeterince dolu bir hayat yaşamamışsınız demektir" şeklinde konuştu.