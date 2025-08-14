Angelina Jolie, Los Angeles'taki tarihi evinden taşınmaya hazırlanıyor. 50 yaşındaki Oscar'lı yıldızın ABD dışına taşınmayı planladığı ve evini satışa çıkaracağı konuşuluyor.

People'a konuşan bir kaynak, ünlü oyuncunun 61 yaşındaki eski eşi Brad Pitt'e atıfta bulunarak, "Jolie hiçbir zaman Los Angeles'ta yaşamak istemedi. Brad ile velayet anlaşması nedeniyle başka seçeneği yoktu" dedi.

REKLAM

Sekiz yıllık bir hukuk mücadelesinin ardından Aralık 2024'te boşanma anlaşmasına varan Jolie ve Pitt çiftin altı çocuğu var: 24 yaşındaki Maddox, 21 yaşındaki Pax, 20 yaşındaki Zahara, 19 yaşındaki Shiloh ve 17 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne.

Kaynak, Jolie'nin, Knox ve Vivienne gelecek yıl 18 yaşına girer girmez taşınmayı planladığını belirtirken, ABD dışında birkaç yere göz diktiğini ve Los Angeles'tan ayrılabildiğinde çok mutlu olacağını öne sürdü.

Jolie, 1913 yapımı tarihi evi 2017 yılında 24,5 milyon dolara satın aldı. Bin metrekarelik mülkün altı yatak odası ve 10 banyosu var.

Evi 1916 yılında yönetmen Cecil B. DeMille 28 bin dolara satın almıştı. Charlie Chaplin de komşu evde yaşıyordu, ancak Chaplin taşındıktan sonra DeMille onun evini de satın alıp iki evi birleştirmişti.