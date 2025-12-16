Angelina Jolie, meme ameliyatı izlerini ilk kez kamuoyuna gösterdi. 50 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Time Dergisi'nin Fransızca edisyonu için, 2013'te geçirdiği meme kanseri önleyici ameliyatının sonuçlarını dünyaya gösterdiğini anlattı.

Angelina Jolie; "Bu izleri sevdiğim birçok kadınla paylaşıyorum. Diğer kadınların da kendi izlerini paylaştığını gördüğümde her zaman duygulanıyorum" ifadesini kullandı. Jolie; "Time Fransa'nın meme sağlığı, önleme ve meme kanseri hakkında bilgi paylaşacağını bildiğim için onlara katılmak istedim" diye ekledi.

Angelina Jolie, Time Fransa'ya verdiği röportajda, BRCA geni taramalarının her kadın için ulaşılabilir olmasını savunarak; "Her kadın her zaman kendi sağlık yolculuğunu belirleyebilmeli ve bilinçli seçimler yapabilmek için ihtiyaç duyduğu bilgilere sahip olmalıdır. Genetik test ve tarama, belirgin risk faktörleri veya önemli bir aile öyküsü olan kadınlar için erişilebilir ve uygun fiyatlı olmalıdır" ifadesini kullandı.

Ünlü oyuncunun oyuncu annesi, Marcheline Bertrand, meme kanseri teşhisi konulmasının ardından, 2007'de 56 yaşındayken hayatını kaybetti.