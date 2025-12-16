Mastektomi, genellikle meme kanseri tedavisi ya da kanser gelişme riski yüksekse meme kanserini önlemek için uygulanan, tüm meme dokusunu çıkarılmasını içeren cerrahi bir işlem.
Angelina Jolie, mastektomi izlerini ilk kez gösterdi
Angelina Jolie, meme kanserini önleme amacıyla 12 yıl önce mastektomi ameliyatı olmuştu. Ünlü oyuncu, meme ameliyatı izlerini ilk kez kamuoyuyla paylaştı
Angelina Jolie, meme ameliyatı izlerini ilk kez kamuoyuna gösterdi. 50 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Time Dergisi'nin Fransızca edisyonu için, 2013'te geçirdiği meme kanseri önleyici ameliyatının sonuçlarını dünyaya gösterdiğini anlattı.
Angelina Jolie; "Bu izleri sevdiğim birçok kadınla paylaşıyorum. Diğer kadınların da kendi izlerini paylaştığını gördüğümde her zaman duygulanıyorum" ifadesini kullandı. Jolie; "Time Fransa'nın meme sağlığı, önleme ve meme kanseri hakkında bilgi paylaşacağını bildiğim için onlara katılmak istedim" diye ekledi.
Angelina Jolie, Time Fransa'ya verdiği röportajda, BRCA geni taramalarının her kadın için ulaşılabilir olmasını savunarak; "Her kadın her zaman kendi sağlık yolculuğunu belirleyebilmeli ve bilinçli seçimler yapabilmek için ihtiyaç duyduğu bilgilere sahip olmalıdır. Genetik test ve tarama, belirgin risk faktörleri veya önemli bir aile öyküsü olan kadınlar için erişilebilir ve uygun fiyatlı olmalıdır" ifadesini kullandı.
Ünlü oyuncunun oyuncu annesi, Marcheline Bertrand, meme kanseri teşhisi konulmasının ardından, 2007'de 56 yaşındayken hayatını kaybetti.
Angelina Jolie, Mayıs 2013'te New York Times'ta yayımlanan 'Tıbbi Seçimim' başlıklı makalesinde, doktorların kendisine yapılan testlerde hatalı bir gen olan BRCA1'e sahip olduğunu ve bunun da meme kanseri riskini önemli ölçüde artırdığını söylediklerini belirtmişti.
"Bunu diğer kadınlara meme ameliyatı kararının kolay olmadığını söylemek için yazmak istedim ama bu kararı verdiğim için çok mutluyum" diyen Angelina Jolie; "Meme kanseri olma olasılığım yüzde 87'den yüzde 5'in altına düştü. Çocuklarıma beni meme kanserinden kaybetme korkusu duymamaları gerektiğini söyleyebilirim" ifadesini kullanmıştı.Angelina Jolie, annesi ve ağabeyiyle
Angelina Jolie Mart 2015'te, yumurtalık kanserine karşı önleyici bir tedbir olarak da yumurtalıklarını ve fallop tüplerini aldırdığını açıklamıştı.