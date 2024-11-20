Angelina Jolie yeni filmi 'Stitches'te moda dünyasını anlatacak
En son 'Maria' filminde başrolde yer alan Angelina Jolie'nin yeni filmi 'Stitches', moda dünyasında geçecek
Angelina Jolie'nin yeni projesi belli oldu. En son Haluk Bilginer ile başrolleri paylaştığı 'Maria' filminde yer alan Oscar'lı yıldız, yönetmen Alice Winocour'un yeni filmi 'Stitches'te oynamaya hazırlanıyor.
Paris'te ve moda dünyasının içinde geçecek Fransız filminde Jolie, Paris Moda Haftası boyunca hayatları kesişecek üç kadından biri olan bir film yapımcısını canlandıracak.
Alice Winocour, 2019'da Eva Green'in başrolde yer aldığı 'Proxima' filmi ve 2022 yapımı Virginie Efira başrollü 'Paris Memories' filmini çekmişti.
Angelina Jolie de efsanevi opera sanatçısı Maria Callas'ın hayat hikâyesinin konu edildiği, ünlü sopranonun Paris'te izole bir şekilde geçirdiği hayatının son yıllarına odaklanan 'Maria' filmindeki performansıyla büyük beğeni toplamıştı.