Angelina Jolie'nin yeni projesi belli oldu. En son Haluk Bilginer ile başrolleri paylaştığı 'Maria' filminde yer alan Oscar'lı yıldız, yönetmen Alice Winocour'un yeni filmi 'Stitches'te oynamaya hazırlanıyor.

Paris'te ve moda dünyasının içinde geçecek Fransız filminde Jolie, Paris Moda Haftası boyunca hayatları kesişecek üç kadından biri olan bir film yapımcısını canlandıracak.