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        Haberler Gündem Güncel Anız yakarken alevlerin arasında kaldı! | Son dakika haberleri

        Anız yakarken alevlerin arasında kalan çiftçi öldü

        Gaziantep'te tarlasındaki anızı yakmak isterken alevlerin arasında kalan çiftçi Ali Altunbaş, feci şekilde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 13:45 Güncelleme: 17.11.2024 - 13:45
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        Anız yakarken alevlerin arasında kaldı!
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        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, tarlasındaki anızı yakmak isterken alevlerin arasında kalan çiftçi Ali Altunbaş (75) yanarak yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Tireli Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Altunbaş, buğday ekip biçtiği tarlasındaki anızları ateşe verdi.

        YANGIN GENİŞ ALANA YAYILDI

        Ancak bu sırada rüzgârın da etkisiyle yangın kontrolden çıkarak geniş alana yayıldı. Yangına müdahale etmek isteyen Altunbaş, alevlerin arasında kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Ali Altunbaş'ın ise yaşamını yitirdiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        6 çocuk babası Ali Altunbaş’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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