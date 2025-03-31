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        Haberler Gündem Anjiyo yapılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat taburcu edildi

        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi

        İBB'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıp anjiyo olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat taburcu edildi. Polat, cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 13:35 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:55
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        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
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        İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’nde rahatsızlanarak Küçükçekmece’de bulunan Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        YÜKSEK TANSİYON SONRASI ANJİYO

        DHA'daki habere göre hastaneye jandarma ve polis ekipleri tarafından ambulansla getirilen Polat'a burada doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yüksek tansiyon nedeniyle müşahede altında tutulan Mahir Polat dün anjiyo oldu.

        TABURCU EDİLİP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Avukat Erkam Erdem, Mahir Polat'ın öğlen saatlerinde taburcu edildiğini ve cezaevine gönderildiğini sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

        MHP'Lİ FETİ YILDIZ'IN ÖNERİSİ KONUŞULMUŞTU

        MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ceza Yargılamasında 'ölçülülük' ilkesi ayaklar altında kalmıyorsa, mutlak zorunluluk yoksa, tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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