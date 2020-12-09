AA

Karaismailoğlu, Ankara-Akyurt yolu yapım çalışmalarını inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Mart ayından bu yana devam eden salgın sürecine rağmen, Bakanlığın uhdesinde bulunan Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelerde tüm tedbirleri alarak çalışmalara devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Bugün yine önemli projelerimizden birisi olan Ankara-Akyurt yolundayız. Ankara-Akyurt yolu, Kahramankazan yolu, Kırıkkale yolu gibi Ankara'da takip ettiğimiz önemli projelerden. İnşallah bunları en kısa zamanda bitirip Ankaralı hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için değerlendirmeler ve istişarelerde bulunarak işleri hızlandırmaya çalışıyoruz. Ankara-Akyurt yolu 17 kilometreden oluşuyor. Bunun 4 kilometresi tamamlanmıştı. Geri kalan 13 kilometreyi de önümüzdeki yıl içerisinde tamamlayacağız." diye konuştu.

Söz konusu yolda iki kavşak çalışmasının devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Diğer yolları da en kısa zamanda bitirip, kış dönemindeki zorlukları da aştıktan sonra bu kavşakları da 2021 yılı bitmeden tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yol tamamlandığında 29 metre genişliğinde 3 gidiş 3 geliş bölünmüş yol olarak projelendirildi. Bu yol bitince konforlu, standardı yüksek ve güvenli bir yol haline gelecek. Ankara-Akyurt ulaşımı ve bunun devamındaki Çankırı ulaşımı da daha konforlu hale gelecek. Sanayinin, turizmin buradaki gelişimine ciddi katkılar verecek."

"CUMARTESİ GÜNÜ AKHİSAR VE ÇEVRE YOLUNUN AÇILIŞINI YAPACAĞIZ"

Kara, hava ve demir yollarında ve hatta uzaydaki çalışmalarda önemli gelişmeler olduğuna vurgulayan Karaismailoğlu, "Geçen hafta Kars-Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolunu açmıştık. Bu cumartesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Akhisar çevre yolunun açılışını yapacağız." dedi.

Karaismailoğlu, demir yolunun, üretimdeki ve ihracattaki lojistik maliyetlerini düşürmek için önemli bir unsur olduğuna dikkati çekerek, "Bu konuda da hızlı tren imalatları bir yandan, yük trenleriyle ilgili çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor. Sanayi alanlarının, limanların demir yollarına bağlantılarını da devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat blok treni hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'dan Çin'e orta koridoru kullanarak ihracat trenimizi yollamıştık. Dün akşam itibariyle Türkiye sınırından çıkış yaptı ve şu an Gürcistan'da. Bugün akşam saatlerinde Azerbaycan'a ulaşması bekleniyor. Oradan da Hazar Denizi ve Kazakistan üzerinden nihayetinde Çin'in Xi'an şehrine ulaşacak. Önümüzdeki günlerde de yeni trenlerin programını yapıyoruz. Pekin'den Londra'ya kadar uzanan hatta, orta koridoru ve Marmaray'ı kullanarak geçecekler. İhraç ürünlerimizi, yurt dışına trenlerimizle göndereceğiz."

Bakan Karaismailoğlu, şantiyedeki incelemelerinin ardından Akyurt Belediyesine de bir ziyaret gerçekleştirdi. Karaismailoğlu'na ziyaretleri sırasında AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Orhan Yegin, Zeynep Yıldız ve Arife Polat Düzgün de eşlik etti.