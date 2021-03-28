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Ankara baraj doluluk oranı 2021 son dakika! Baraj doluluk oranları Ankara son durum

Ankara baraj doluluk oranı 28 Mart 2021 günü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ankara baraj doluluk oranı son dakika verileri ASKİ tarafından duyuruluyor. Ankara barajlarında tehlike çanı çalıyordu. Son günlerde yaşanan yağışlar baraj doluluk oranlarına etki sağladı. Peki, Ankara barajları doluluk oranı 2021 son dakika verileri ne kadar? İşte ASKİ Baraj doluluk oranları Ankara son durum

Ankara baraj doluluk oranı 2021 son dakika! Baraj doluluk oranları Ankara son durum

Ankara barajlarının doluluk oranı tehlikeli seviyelere gerilemişti. Son haftalarda etkisini gösteren yağışlı hava sonrasında Ankara barajlarının doluluk oranı merak konusu oldu. Peki, Ankara barajlarının doluluk oranı ne? İşte ASKİ Ankara baraj doluluk verileri güncel...

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI 2021

Ankara baraj doluluk oranı son durum verileri ASKİ tarafından paylaşılıyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen yağışların sonrası barajlardaki doluluk oranını da yüzde 11.10'a yükseltti.

ASKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

ASKİ verilerine göre, Ankara'da baraj doluluk oranı yüzde 11.10'a yükseldi.

Ankara'daki barajlarda 2 Ocak'ta yapılan ölçümlerde 110 günlük olarak hesaplanan kalan su miktarı, son günlerde düşen yağışlarla küçük oranda arttı. Bu dönemdeki yağışların ardından 24 Mart'ta elde edilen verilere göre su miktarında 10 günlük artış yaşandı.

Kente su sağlayan barajlarda 24 Mart 2019'da yüzde 22,90, 24 Mart 2020'de yüzde 20,40 olarak ölçülen aktif doluluk oranı, bu yıl 24 Mart'ta yüzde 10,29 olarak kayıtlara geçti.

SALGIN DÖNEMİNDE SU KULLANIMI ARTTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, konutlarda su tüketimini artırdı. Konut tipi su aboneleri 2019 yılında 213 milyon metreküp su tüketirken Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı 2020 yılında bu miktar 237 milyon metreküpe yükseldi.

Kurtboğazı Barajı'nda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, başkente su sağlayan 11 barajın olduğunu anımsattı.

Kentte son zamanlarda etkili olan yağışların barajlardaki doluluk oranını olumlu etkilediğini belirten Öztürk, "Barajlarımıza son 3 gün içinde yaklaşık 20 milyon metreküp su aldık. Yağan kar etkili oldu. Yani o 110 gün dediğimiz kalan su miktarı, şu anda 120 günlere taşınmış durumdadır." diye konuştu.

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

Baraj AdıToplam Hacim (M3)SU Miktarı (M3)SU Yüzdesi (%)
Akyar Barajı --> Eğrekkaya Barajına Aktarım56.000.0008.568.00015,30
Çamlıdere Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım1.220.380.000263.850.00021,62
Çubuk 2 Barajı --> Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım22.445.0004.291.00019,12
Eğrekkaya Barajı --> Kurtboğazı Barajına Aktarım112.300.00031.325.00027,89
Kargalı Barajı --> Elmadağ Aritma Tesisine Aktarım542.00095.00017,53
Kavşakkaya Barajı --> Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım80.835.00014.756.00018,25
Kesikköprü Baraj --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım95.000.00095.000.000100
Kurtboğazı Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım92.053.00044.448.00048,29
Peçenek Barajı --> ŞerefliKoçhisar Arıtma Tesisine Aktarım59.525.00023.797.24439,05
Türkşerefli Barajı --> Temelli Arıtma Tesisine Aktarım5.668.500877.31715,48
Uludere Barajı --> Kalecik Arıtma Tesisine Aktarım16.292.0005.318.31232,64

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