Ankara Barosu yeniden Mustafa Köroğlu seçildi

Ankara Barosu 68. Olağan Genel Kurulunda oy verme işlemi Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda saat 09.00 ile17.00 arasında yapıldı. Oy kullanma işlemi için erken saatlerde kongre salonuna gelen avukatlar yoğunluk oluşturdu. Kongre merkezi bahçesine gruplar stant açarken başkan adayları da salon girişinde oy kullanacak üyeleri karşıladı.

MUSTAFA KÖROĞLU YENİDEN SEÇİLDİ

Ankara Barosu Başkanlığı için halen başkan olarak görev yapan Demokratik Sol Avukatlar (DSA) tarafından aday gösterilen Mustafa Köroğlu, 100. Yıl Demokratik Sol Avukatlardan (100.Yıl DSA) Bülent Yücetürk, Ankara Barosu Değişim Grubundan Mehmet Zeki Kaplan, Avukat Hakları Grubundan Ebru Dönmez, Mücadeleci Avukatlar Grubundan Coşkun Özgür Piroğlu, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlardan Doğukan Tonguç Cankurt, Türk Milliyetçi Avukatlar Grubundan Hakan Erdem ve bağımsız aday İbrahim Akın yarıştı.