Ankara Büyükşehir Belediyesi hafta sonunda 48 okulu temizledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek Projesi" çerçevesinde hafta sonunda 48 okulun temizlendiğini bildirdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek Projesi" kapsamında Başkent'teki ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, Yenimahalle, Çankaya, Mamak, Sincan, Keçiören, Altındağ, Pursaklar ve Etimesgut ilçelerinde, 29 bin 371 öğrencinin eğitim gördüğü 48 okulun 1212 dersliğinin, 208 personel ve 44 araçla temizlendi. Okullar, dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapılarak yeni haftaya hazır hale getirildi.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, projeden faydalanmak isteyip başvuruda bulunan tüm okullara hem temizlik malzemesi sağlandı hem de hafta sonları belediyeye bağlı temizlik ekipleriyle okullarda temizlik hizmeti sunuldu.