Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oyunu kullandı
Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok, oyunu kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Altınok, "Demokrasi herkesin kendi hür iradesinin tecellisidir. Vatandaşımızın oyuna ve iradesine sahip çıkıp saygı duyacağız" dedi.
Giriş: 31.03.2024 - 12:12 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:12
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Keçiören'de oyunu kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Altınok, "Demokrasi herkesin kendi hür iradesinin tecellisidir. Vatandaşımızın oyuna ve iradesine sahip çıkıp saygı duyacağız" dedi.
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