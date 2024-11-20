Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 300 itfaiye eri alımı sürüyor! Başvurular ne zaman bitiyor?
Ankara ili Büyükşehir Belediyesi 300 itfaiye eri alıyor. 22 Kasım'a kadar sürecek başvurularda adayların boy, kilo, mezuniyet, ehliyet ve KPSS puanı gibi birçok kriteri karşılaması gerekiyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından uygun görülen adaylar sözlü ve uygulamalı sınava girecek. Sınavdan sonra belediyeye alınacak kesin kadro açıklanacak. Peki, kimler Ankara ili Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri başvurusu yapabilir, şartları nelerdir?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 300 itfaiye eri alımı başvuruları sürüyor. Kadın veya erkek olmak üzere 300 kişinin istihdam edileceği iş ilanında kişilerin itfaiyecilik ile ilgili ön lisans programlarının birinden mezun olması ve KPSS P93'ten en az 60 puan almış olması gerekiyor. Başvurular tamamlandıktan sonra adaylar sözlü ve uygulamalı sınava girecek. İşte, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 300 itfaiye eri alımı detayları...
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 300 İTFAİYE ERİ ALIYOR
Ankara ili Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine, ilk defa atanmak üzere 300 itfaiye eri alımı yapılacak. Kadın/erkek adaylar, KPSS P93 puan türünden en az 60 almak suretiyle atanacak. Öte yandan adayların; itfaiyecilik ve yangın güvenliği, itfaiyecilik ve sivil savunma, sivil savunma ve itfaiyecilik ön lisans programlarının birinden mezun olması ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 300 İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Adayların, 18.11.2024 tarihinden 22.11.2024 tarihi mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 9.00-17.00 arasında), istenilen belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:9 adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlamaları gerekiyor.
Başvurular şahsen yapılacak. Posta veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
300 İTFAİYE ERİ ALIMI SINAV TARİHİ
İtfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı sınav 02.12.2024-18.12.2024 tarihleri arasında saat 09.00’da başlamak üzere Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:9 adresinde bulunan İtfaiye Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde yapılacak.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecek.
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru sırasında yapılacaktır),
c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
d) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
f) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.