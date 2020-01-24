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Ankara Cuma namazı saat kaçta? 24 Ocak 2020 Ankara Cuma saati

Ankara Cuma saati, bugün kılınacak Cuma namazı için hazırlıklarını tamamlayan Ankaralılar tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği Ankara Cuma namazı vaktine göre, camileri dolduracak. İşte, 24 Ocak 2020 Ankara Cuma namazı saati

ankara cuma namazı

Ankara Cuma namazı saat kaçta? Sorusu Ankara'da cuma namazını kılacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm camilerde okunması için hazırlanan Cuma Hutbesi'nin konusunu "Sorumluluk Sahibi Bir Baba Olabilmek" olarak belirledi. Ankara'da Cuma namazı için tüm camilerde hazırlıklar yapılıyor. 24 Ocak Ankara Cuma namazı saati de, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz ve ezan saatleri takviminde yer alıyor. İşte detaylar...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 24 OCAK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan namaz ve ezan saatleri takvimine göre, Ankara'da bugün saat 13:05'de okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak.

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
24 Ocak 2020 Cuma06:3007:5713:0515:4118:0419:26
25 Ocak 2020 Cumartesi06:2907:5613:0615:4218:0519:27
26 Ocak 2020 Pazar06:2907:5613:0615:4318:0619:28
27 Ocak 2020 Pazartesi06:2807:5513:0615:4418:0719:29
28 Ocak 2020 Salı06:2807:5413:0615:4518:0819:30
29 Ocak 2020 Çarşamba06:2707:5313:0715:4618:1019:31
30 Ocak 2020 Perşembe06:2607:5313:0715:4718:1119:32

ANKARA AYLIK NAMAZ SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN HADİSİ

"…Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durmasi helâl olmaz.”
(Buhârî, "Edeb",57)

CUMA NAMAZININ SAHİH OLMASI İÇİN ŞEHİRDE KILINMASI ŞART MIDIR?

İslam bilginleri cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim birimi olmasını şart koşmuşlardır. Bu hüküm Hz. Peygamberin (s.a.s.),şehir veya şehir hükmündeki bir yerin dışında Cuma namazının kılınmayacağına dair hadisine dayanmaktadır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 179). Kaynaklarda geçen bu şehir şartının günümüzde, büyük veya küçük yerleşim birimi olarak anlaşılması gerekir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),ilk cuma namazını, Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Salim b. Avf oğullarının ikamet ettiği Rânûnâ adı verilen bir vadide kıldırmıştır (İbn Hişâm, es-Sîre, I, 494).

Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.),“Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazı kılmak farzdır.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255) buyurmuştur. Buna göre, farzı eda edecek sayıda cemaatin bulunduğu köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde kılınan cuma namazı sahihtir. Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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