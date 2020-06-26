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Ankara Cuma namazı saat kaçta? 26 Haziran Ankara Cuma saati - vakti

Ankara Cuma namazı saat kaçta? Ankara'da Cuma namazı kılınacak camiler hangileri? soruları bu önemli ibadeti yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Cuma namazları sadece Valiliğin belirlediği camilerde ve kurallara göre kılınıyor. Ankara Cuma saati haberimizde

Ankara Cuma namazı

Ankara Cuma saati ve Ankara'da cuma namazının kılınacağı camiler bugün gündemde. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle, Ankara Valiliği'nin belirlediği camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği kurallara göre Cuma namazı kılınıyor. İşte 19 Haziran Ankara Cuma saati..

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 26 HAZİRAN 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan namaz ve ezan saatleri takvimine göre, Ankara'da bugün saat 12.56'da okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak.

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
26 Haziran 2020 Cuma03:1905:1512:5616:5420:2822:15
27 Haziran 2020 Cumartesi03:1905:1512:5716:5420:2822:15
28 Haziran 2020 Pazar03:2005:1512:5716:5420:2822:15
29 Haziran 2020 Pazartesi03:2105:1612:5716:5520:2822:15
30 Haziran 2020 Salı03:2105:1612:5716:5520:2822:15
01 Temmuz 2020 Çarşamba03:2205:1712:5716:5520:2822:14
02 Temmuz 2020 Perşembe03:2305:1712:5816:5520:2822:14

ANKARA AYLIK NAMAZ SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER (ANKARA)

Ankara Valiliği'nin bugün Cuma namazı için açık olacağını açık olacağını açıkladığı Ankara'daki camilerin ilçe ilçe listesi aşağıdaki bağlantıda yer alıyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak açılan sayfada ilçenizde açık olacak camileri öğrenebilirsiniz...

ANKARA'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLERİN LİSTESİ

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN CUMA NAMAZI ÖNCESİ UYARI

1- 29 Mayıs Cuma günü itibari ile Cuma namazı aşağıdaki listede Kaymakamlıklarımızca tespit edilen Cami avlularında ve açık alanlarda eda edilmeye başlanacaktır.

2- Öğle ve ikindi namazları tüm camilerimizde sosyal mesafe kuralına uyularak cemaatle birlikte kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

3- Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın kendi sağlıkları ve toplum sağlığının korunması için ibadetlerine evlerinde devam etmeleri gerekmektedir.

4- Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanacak ve son saf dolana kadar bu sıra takip edilecektir. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu düzenin sağlanması için Vali/Kaymakamlarca il/ilçe müftülerinin önerileri doğrultusunda namaz kılınabilecek her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil "Cuma Heyeti" oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecektir.

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