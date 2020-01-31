Ankara Cuma namazı saat kaçta? sorusu Ankara'da cuma namazını kılacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm camilerde okunması için hazırlanan Cuma Hutbesi'nin konusunu "Afetlere Karşı Bilinçli Olalım" olarak belirlendi. Ankara'da Cuma namazı için tüm camilerde hazırlıklar yapılıyor. 31 Ocak Ankara Cuma namazı saati de, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz ve ezan saatleri takviminde yer alıyor. İşte detaylar...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 31 OCAK 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan namaz ve ezan saatleri takvimine göre, Ankara'da bugün saat 13.07'de okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 31 Ocak 2020 Cuma 06:26 07:52 13:07 15:48 18:12 19:33 01 Şubat 2020 Cumartesi 06:25 07:51 13:07 15:49 18:13 19:34 02 Şubat 2020 Pazar 06:24 07:50 13:07 15:50 18:14 19:35 03 Şubat 2020 Pazartesi 06:23 07:49 13:07 15:51 18:16 19:36 04 Şubat 2020 Salı 06:23 07:48 13:07 15:52 18:17 19:37 05 Şubat 2020 Çarşamba 06:22 07:47 13:08 15:53 18:18 19:38 06 Şubat 2020 Perşembe 06:21 07:46 13:08 15:54 18:19 19:39 ANKARA AYLIK NAMAZ SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN AYETİ

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.

(Âl-i İmrân, 3/190)

GÜNÜN HADİSİ

...Güzel konuşuyor dedirtmek için uzun uzun konuşanlar, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire laf edenler ve bilgiçlik etmek için lügat paralayanlar, en sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede bulunacak kimselerdir.

(Al-Tirmidhi, "Birr", 71)

GÜNÜN DUASI

Merhameti sonsuz biricik Rabb'imiz! Sıkıntılarımızı izale buyur ve bizi içinde bulunduğumuz gamdan, kederden kurtar.. en yakın bir zamanda biz aciz kullarına nezdinden bir ferec ve mahrec (çıkış yolu ve ferahlık) nasip eyle..

CUMA NAMAZININ SAHİH OLMASI İÇİN ŞEHİRDE KILINMASI ŞART MIDIR?

İslam bilginleri cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim birimi olmasını şart koşmuşlardır. Bu hüküm Hz. Peygamberin (s.a.s.),şehir veya şehir hükmündeki bir yerin dışında Cuma namazının kılınmayacağına dair hadisine dayanmaktadır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 179). Kaynaklarda geçen bu şehir şartının günümüzde, büyük veya küçük yerleşim birimi olarak anlaşılması gerekir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),ilk cuma namazını, Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Salim b. Avf oğullarının ikamet ettiği Rânûnâ adı verilen bir vadide kıldırmıştır (İbn Hişâm, es-Sîre, I, 494).

Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.),“Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazı kılmak farzdır.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255) buyurmuştur. Buna göre, farzı eda edecek sayıda cemaatin bulunduğu köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde kılınan cuma namazı sahihtir. Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.