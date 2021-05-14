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Ankara Cuma namazı saati: 14 Mayıs 2021 Ankara cuma namazı kaçta kılınıyor? Ankara ezan vakti

Ankara Cuma namazı saati bugün gündemde. İslam dini için mübarek kabul edilen cuma gününde cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar cuma namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı cuma namazı saatlerini ve haftalık namaz vakitlerini paylaştı. İşte 14 Mayıs 2021 Ankara cuma namazı vakti ve Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara ezan saatleri...

Ankara Cuma namazı saati: 14 Mayıs 2021 Ankara cuma namazı kaçta kılınıyor? Ankara ezan vakti

Ankara Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınıyor bu yüzden mübarek cuma günü en çok merak edilen şeylerin başında cuma namazı saati geliyor. Ankara'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Ankara cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 5 Mart Diyanet Ankara Cuma namaz saati ve Ankara haftalık namaz vakitleri

14 MAYIS 2021 ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Ankara'da Cuma namazı bugün saat 12:50'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
14 Mayıs 2021 Cuma03:4505:2812:5016:4320:0221:38
15 Mayıs 2021 Cumartesi03:4305:2712:5016:4420:0321:39
16 Mayıs 2021 Pazar03:4205:2612:5016:4420:0421:41
17 Mayıs 2021 Pazartesi03:4105:2512:5016:4420:0521:42
18 Mayıs 2021 Salı03:3905:2412:5016:4420:0621:43
19 Mayıs 2021 Çarşamba03:3805:2312:5016:4520:0721:45
20 Mayıs 2021 Perşembe03:3705:2212:5016:4520:0821:46

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINABİLİR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).
Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Resûlullah (s.a.s.),cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.),bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

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