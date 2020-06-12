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Ankara cuma saati kaçta? 12 Haziran 2020 Ankara cuma namazı vakti! Diyanet namaz vakti

12 Haziran Ankara Cuma namazı saati öncesi camilerde koronavirüs tedbirleri öncelikli olarak hazırlıklar başladı. Cuma namazı ibadetini eda ecek müslüman vatandaşlar Ankara cuma namazı saatini araştırıyor. İşte 12 Haziran 2020 Ankara cuma saati

ankara cuma saati

Ankara Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer aldı. Bu hafta da sadece Ankara Valiliği'nin duyurduğu camilerde Cuma namazı kılınabilecek. Cuma namazı sırasında da cemaat, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği kurallara uymak zorunda. Ankara'da kılınacak Cuma namazı ile ilgili detaylar haberimizde.

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 12 HAZİRAN 2020

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
12 Haziran 2020 Cuma03:1705:1212:5316:5120:2522:11
13 Haziran 2020 Cumartesi03:1705:1212:5416:5120:2522:12
14 Haziran 2020 Pazar03:1705:1212:5416:5120:2522:12
15 Haziran 2020 Pazartesi03:1705:1212:5416:5220:2622:13
16 Haziran 2020 Salı03:1705:1212:5416:5220:2622:13
17 Haziran 2020 Çarşamba03:1705:1312:5516:5220:2722:14
18 Haziran 2020 Perşembe03:1705:1312:5516:5220:2722:14

CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER (ANKARA)

Ankara Valiliği'nin bugün Cuma namazı için açık olacağını açık olacağını açıkladığı Ankara'daki camilerin ilçe ilçe listesi aşağıdaki bağlantıda yer alıyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak açılan sayfada ilçenizde açık olacak camileri öğrenebilirsiniz...

ANKARA'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLERİN LİSTESİ

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN CUMA NAMAZI ÖNCESİ UYARI

1- 29 Mayıs Cuma günü itibari ile Cuma namazı aşağıdaki listede Kaymakamlıklarımızca tespit edilen Cami avlularında ve açık alanlarda eda edilmeye başlanacaktır.

2- Öğle ve ikindi namazları tüm camilerimizde sosyal mesafe kuralına uyularak cemaatle birlikte kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

3- Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın kendi sağlıkları ve toplum sağlığının korunması için ibadetlerine evlerinde devam etmeleri gerekmektedir.

4- Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanacak ve son saf dolana kadar bu sıra takip edilecektir. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu düzenin sağlanması için Vali/Kaymakamlarca il/ilçe müftülerinin önerileri doğrultusunda namaz kılınabilecek her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil "Cuma Heyeti" oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecektir.

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