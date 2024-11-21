Erzurum'un tanıtılmasına yönelik etkinliklere destek vermeye devam edeceğini dile getiren Tekin, "Erzurum'un hem kültür hem de kış oyunlarında başkent oluşuyla ilgili layıkıyla ev sahipliği yapacağız. Erzurum hak ettiği ilgiyi görmüş olacak. Bunun bir örneğini, burada tanıtım günlerimizde hep birlikte yaşayacağız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Hep beraber Erzurum'a hizmet etmeyi nasip etsin" diye konuştu.