Ankara'da 6 ilçede 14 üst geçit inşaatı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından Altındağ, Çubuk, Çankaya, Etimesgut, Mamak ve Keçiören ilçelerinde 14 üst geçidin inşasına başlandı. Kentin 11 farklı noktasına yapılacak üst geçitlerin ise proje süreci devam ediyor.

Trafiğin hızlı ve yoğun olduğu işlek caddeler ile bulvarlara inşa edilen asansörlü üst geçitlerle bisiklet sürücüleri, engelli vatandaşlar ve yayaların ulaşım güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.