Ankara'da çaldıkları altınlarla Kayseri'de yakalandılar 0:00 / 0:00

DHA

Kayseri Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Ankara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında M.T'ye ait aracı durdurdu. Şüphe üzerine araçta bulunan 5'i kadın 6 kişinin üst araması yapıldı. Kadınların üzerinde çok sayıda ziynet eşyası bulundu.

DHA'nın haberine göre; yapılan araştırmada şüphelilerin Ankara'dan önceki gün kapıyı kırarak girdikleri 3 evden ziynet eşyaları çaldığı ortaya çıktı. Piyasa değeri 150 bin TL olan 75 parça altına polis el koydu.

Şüpheliler S.T. (20), N.G. (35), A.B. (37), İ.P. (26), N.A. (24) ve M.T. (40) polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan GBT sorgularında N.G'nin 3, S.T'nin ise 1 hırsızlık suçlarından arandığı tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edileceği bildirildi.