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        Ankara'da 8 ton 'sağlıksız' gıda ürünü ele geçirildi

        Ankara'da hijyen kurallarına uygun olmadan ve halk sağlığını tehdit edecek şekilde süt ürünleri üretimi yapan iş yerinde toplam 8 ton 300 kilogram gıda ürünü ele geçirildi, işletme 131 bin lira idari para cezası uygulanarak mühürlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 19:18 Güncelleme: 13.09.2024 - 19:18
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        Ankara'da 8 ton 'sağlıksız' gıda ürünü ele geçirildi
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        İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, hijyen kurallarına uygun olmadan ve halk sağlığını tehdit edecek şekilde süt ürünleri üretimi yapan iş yerine dün operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları koruma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda, M.C.E.'ye ait işletmede, gıda ve hijyen şartlarına uygun olmayan ortamda süt ve süt ürünleri üretimi yaptığı tespit edildi. İşletmede yapılan araştırmada sonucunda, üretilen ürünlerin etiket ve ambalajlarının bulunmadığı, işletmenin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin ve gerekli lisansları almadan üretim yaptığı anlaşıldı.

        İş yerinde yapılan aramada; 3 bin kilogram bozuk peynir, 2 bin litre süt, bin kilogram bitkisel susuz yağ, 150 kilogram ceviz, 100 kilogram yoğurt, 400 kilogram çeçil peynir, 150 kilogram çörek otlu tulum peynir, 1200 kilogram süzme yoğurt, 300 kilogram süt tozu ve nişastası olmak üzere toplam 8 bin 300 kilogram gıda ürünü ele geçirildi. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından işletmeye 131 bin lira idari para cezası uygulanırken, iş yeri mühürlendi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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