Ankara'da başından tabancayla vurulan Ulaş, hastanede öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ulaş Birliker, henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancayla başından vurularak yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Birliker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yenimahalle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.