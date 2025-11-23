Ankara'da binada patlama: 1 yaralı
Ankara'nın Mamak İlçesinde 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana gelen patlamada 50 yaşındaki L.Ü. yaralandı. L.Ü. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olup olmadığı, yapılan incelemenin ardından belli olacak
Mutlu Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede saat 03.00 sıralarında patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu iddia edilen patlamayla birlikte dairede yangın çıktı. Yangın sırasında evinde yalnız yaşayan L.Ü. yaralandı.
Gürültüyle uyanan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Olayda yaralanan L.Ü. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik nedeniyle bina tahliye edilirken, doğalgaz ekipleri hasar oluşan evde inceleme yaptı. Patlamanın kesin nedeninin çalışmaların ardından belirleneceği öğrenildi.