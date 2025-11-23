Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da binada patlama: 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Ankara'da binada patlama: 1 yaralı

        Ankara'nın Mamak İlçesinde 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana gelen patlamada 50 yaşındaki L.Ü. yaralandı. L.Ü. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olup olmadığı, yapılan incelemenin ardından belli olacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 07:21 Güncelleme: 23.11.2025 - 07:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da binada patlama: 1 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mutlu Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede saat 03.00 sıralarında patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu iddia edilen patlamayla birlikte dairede yangın çıktı. Yangın sırasında evinde yalnız yaşayan L.Ü. yaralandı.

        Gürültüyle uyanan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

        Olayda yaralanan L.Ü. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Güvenlik nedeniyle bina tahliye edilirken, doğalgaz ekipleri hasar oluşan evde inceleme yaptı. Patlamanın kesin nedeninin çalışmaların ardından belirleneceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        İki ilde gıda zehirlenmesi şüphesi
        İki ilde gıda zehirlenmesi şüphesi
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        "Küçük kalbiyle savaşmaya devam edebilir
        "Küçük kalbiyle savaşmaya devam edebilir
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Tacı gölge altında
        Tacı gölge altında
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!