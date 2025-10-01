Habertürk
        Ankara'da bozuk süt ürünleri imha edildi | Son dakika haberleri

        Ankara'da 3 tonun üzerinde bozuk süt ürünü imha edildi

        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde süt ve süt ürünleri işleme tesisine yönelik düzenlenen denetimde, bozulmuş ve etiketsiz toplam 3 tonun üzerinde ürün imha edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 15:41 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:58
        Ankara'da bozuk süt ürünleri imha edildi
        Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yenimahalle Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından dün ilçede gerçekleştirilen denetimde, işletmedeki çiğ süt ve süt ürünleri işleme tesisi, müstakil yeniden ambalajlama işletmesi ve sıcaklık kontrollü müstakil soğuk depo faaliyetleri incelendi.

        Kontrollerde bozulmuş, küflenmiş, etiketsiz, çift etiketli ve hatalı etiket bilgisi bulunan peynir, krema ve yoğurt ürünleri tespit edildi.

        Toplam 3 ton 208 kilo 400 gram ürüne el konulurken, ürünler atık toplama alanında imha edildi. Ayrıca işletmenin etiket deposu ve ürün sevk alanında farklı firmalara ait etiketler bulundu.

        Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili, 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' kapsamında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

        #yerel haberler
        #ankara haberleri
        #Son dakika haberler
