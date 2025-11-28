Ankara'da bu yollar 3 gün kapalı! 28-29-30 Kasım 2025 Ankara'da trafiğe kapalı yollar
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, bugün ile hafta sonu boyunca bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı belirtildi. Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen program nedeniyle ulaşıma kapatılan güzergâhların, etkinliğin sona ermesinin ardından yeniden açılacağı duyuruldu. Peki, Ankara’da hangi yollar trafiğe kapalı? İşte detaylar
ANKARA'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Ankara'da bazı yollar 27 Kasım saat 21.00'de Ankara Spor Salonu’nda yapılacak program nedeniyle kapatıldı. Söz konusu uygulama, 28-29-30 Kasım tarihlerinde de program sonlanıncaya dek sürecek.
ANKARA'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR 28-29-30 KASIM 2025
- Cumhuriyet Caddesi’nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü,
- Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların tamamı,
- Tren Garı Kavşağı’ndan Ulaştırma Kavşağı’na bağlanan yan varyantın tamamı,
- Ulaştırma Kavşağı’ndan Tren Garı Kavşağı’na bağlanan yan varyantın tamamı,
- Ulaştırma Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyantın tamamı (üst geçit hariç) trafiğe kapatılacak.