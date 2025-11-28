Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Ankara'da bu yollar 3 gün kapalı! Ankara'da trafiğe kapalı yollar 28-29-30 Kasım 2025 ile Ankara'da yollar ne zaman trafiğe açılacak?

        Ankara'da bu yollar 3 gün kapalı! 28-29-30 Kasım 2025 Ankara'da trafiğe kapalı yollar

        Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; bugün ve hafta sonu olmak üzere bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Spor Salonu'nda yapılan program nedeniyle kapatılan yollar, programın bitmesiyle yeniden trafiğe açılacak. Peki, Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatıldı? 28-29-30 Kasım 2025 Ankara'da trafiğe kapalı yollar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 11:00 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, bugün ile hafta sonu boyunca bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı belirtildi. Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen program nedeniyle ulaşıma kapatılan güzergâhların, etkinliğin sona ermesinin ardından yeniden açılacağı duyuruldu. Peki, Ankara’da hangi yollar trafiğe kapalı? İşte detaylar

        2

        ANKARA'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

        Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Ankara'da bazı yollar 27 Kasım saat 21.00'de Ankara Spor Salonu’nda yapılacak program nedeniyle kapatıldı. Söz konusu uygulama, 28-29-30 Kasım tarihlerinde de program sonlanıncaya dek sürecek.

        3

        ANKARA'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR 28-29-30 KASIM 2025

        - Cumhuriyet Caddesi’nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü,

        - Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların tamamı,

        - Tren Garı Kavşağı’ndan Ulaştırma Kavşağı’na bağlanan yan varyantın tamamı,

        - Ulaştırma Kavşağı’ndan Tren Garı Kavşağı’na bağlanan yan varyantın tamamı,

        - Ulaştırma Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyantın tamamı (üst geçit hariç) trafiğe kapatılacak.

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        HSK'dan kritik kararname!
        HSK'dan kritik kararname!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?