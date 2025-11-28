Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, bugün ile hafta sonu boyunca bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı belirtildi. Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen program nedeniyle ulaşıma kapatılan güzergâhların, etkinliğin sona ermesinin ardından yeniden açılacağı duyuruldu. Peki, Ankara’da hangi yollar trafiğe kapalı? İşte detaylar