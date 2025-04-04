Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu
Başkentte etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Giriş: 04.04.2025 - 21:34 Güncelleme: 04.04.2025 - 21:34
Kentte akşam üzeri şiddetini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti.
Çankaya'nın yüksek kesimlerinde ise dolu nedeniyle etraf beyaza büründü. Sürücülerin doludan zarar görmemesi için araçlarının üzerini örttükleri görüldü.
ASKİ ekipleri, su birikintisinin olduğu yerlerde mazgalların açılmasına yönelik çalışma yaptı.
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