        Ankara'da iki grup arasında kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı

        Ankara'da iki grup arasında kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı

        Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 10:00 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:00
        Ankara'da silahlı kavgada 3 gözaltı
        Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        'PLAN FANUS' YÖNETİMİ İLE ÇALIŞMA

        Altındağ ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan olmazken Yunus ekipleri havaya ateş ederek kaçan şüphelilerin yakalanması için 'Plan Fanus' yönetimi ile çalışma başlattı. Şüphelilerin muhtemel kaçış güzergahları ve saklanacakları alanlar çalışılarak fanus alan tespit edildi.

        ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

        Fanusun daraltılması ile 1 saat içinde 3 şüpheli, 5 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait mühimmat ve bir miktar uyuşturucu ile yakalandı. Silahlar, başka bir olayda kullanıp kullanılmadığının tespiti için kriminal laboratuvarı balistik biriminde incelemeye alındı.

        #ankara
