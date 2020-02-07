İHA

Olay, dün akşam saatlerinde Kargın Mahallesi yolunda meydana geldi. Yol kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan Şeyma Yıldız'ı görenler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, Genç kızın babası H.Yıldız, olayın ortaya çıkmasından bir süre sonra Çubuk Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. İHA'nın haberine göre; H.Yıldız'ın, kızını bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine öldürdüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.