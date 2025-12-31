Habertürk
        Ankara'da kar yağışı etkili oldu

        Ankara'da kar yağışı etkili oldu

        Başkent Ankara genelinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu

        Giriş: 31.12.2025 - 03:21 Güncelleme: 31.12.2025 - 03:21
        Başkentte kar yağışı etkili oldu
        Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, il genelinde etkili oldu. DHA'nın haberine göre; bazı park, cadde, sokak, araba ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

        Belediye ekipleri akşam saatlerinden itibaren tuzlama çalışması yaptı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentte kar yağışının sabah saatlerine kadar yer yer devam etmesi bekleniyor.

        Şehit polislere son görev

        Yalova'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit düşen 3 polis için Yalova Emniyet Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenlendi.

