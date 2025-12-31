Ankara'da kar yağışı etkili oldu
Başkent Ankara genelinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu
Giriş: 31.12.2025 - 03:21 Güncelleme: 31.12.2025 - 03:21
Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, il genelinde etkili oldu. DHA'nın haberine göre; bazı park, cadde, sokak, araba ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı.
Belediye ekipleri akşam saatlerinden itibaren tuzlama çalışması yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentte kar yağışının sabah saatlerine kadar yer yer devam etmesi bekleniyor.
