Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, il genelinde etkili oldu. DHA'nın haberine göre; bazı park, cadde, sokak, araba ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

Belediye ekipleri akşam saatlerinden itibaren tuzlama çalışması yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentte kar yağışının sabah saatlerine kadar yer yer devam etmesi bekleniyor.