        Ankara'da keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası: Kurumcu Şelalesi

        Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Kurumcu köyünde yer alan Kurumcu Şelalesi ve gölü, eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor. Bölge, turistler için saklı bir rota olma özelliğini koruyor

        Giriş: 04.04.2026 - 10:29 Güncelleme:
        Ankara'da keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası

        Başkent Ankara, çoğunlukla siyasi ve idari kimliğiyle ön plana çıksa da sahip olduğu doğal güzelliklerle de dikkat çekiyor.

        Özellikle son yıllarda doğa turizmine olan ilginin artmasıyla birlikte daha önce geniş kitleler tarafından bilinmeyen bölgeler de gün yüzüne çıkıyor.

        Kızılcahamam ilçesinde yer alan ve doğallığını büyük ölçüde koruyan alanlar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

        Bu doğal alanlardan biri de Kurumcu köyü sınırları içerisinde bulunan Kurumcu Şelalesi ve çevresindeki göl olarak öne çıkıyor.

        Şehrin gürültüsünden uzak, sakin ve huzurlu bir atmosfer sunan bölge, sahip olduğu yapısı, temiz havası ve etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor.

        Şelalenin oluşturduğu doğal gölet ve çevresindeki yeşil alanlar dört mevsim farklı güzellikler

        sunarken, ilkbahar ve sonbahar aylarında renk cümbüşüyle öne çıkıyor. Bölge, özellikle fotoğraf tutkunları ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturuyor.

        Henüz geniş kitleler tarafından bilinmeyen Kurumcu Şelalesi, Ankara'nın en büyük şelalesi olma özelliğine sahip.

        "BU SENE YAĞMUR BOL YAĞDI, GÖLLER DOLDU, KURUYAN ŞELALE AKIYOR"

        Kurumcu Şelalesi'nin geçtiğimiz yıllara kıyasla daha iyi bir durumda olduğunu ve gür bir şekilde aktığını belirten Kurumcu köyü muhtarı Şerafettin Üçpınar, "Bu sene yağmur bol yağdı, göller doldu, kuruyan şelale akıyor. Şelale geçen sene akmadı, bu sene akıyor. Su bol, yağmur bol. Geçen sene kuraklık vardı, bu sene iyi. Ankara'dan gelenlerle ilgili şikayetimiz var. Yiyorlar, içiyorlar, çöplerini atıyorlar. Şelalemiz var, ormanımız var. Bu şelale önceden devamlı akıyordu. 2 senedir akmıyordu. Bu sene iyi. Bu sene kesilmez, 1 ay akar. Suyu yaz ayında sebzeler için kullanıyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 2 Nisan 2026 (İran Savaşı Ne Zaman Bitecek?)

        Trump'tan saldırılara devam mesajı. Ortadoğu'da savaşın 34. günü. Ay'a fırlatma coşkuyla takip edildi. Pezeşkiyan'dan ABD halkına mektup. CHP Kurultayında usulsüzlük davası. En iyi TV haber programı: Manşet. En prestijli ödül Habertürk Manşet'e. Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği. Pezeşkiyan ve Arakç...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "ABD İran'a 48 saatlik ateşkes önerdi" iddiası
        "ABD İran'a 48 saatlik ateşkes önerdi" iddiası
        Sebze ve meyvede fahiş fiyatlara dev ceza
        Sebze ve meyvede fahiş fiyatlara dev ceza
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        Ağabeyi ile yeğenini öldürmüştü! Kanlı düğünde ceza belli oldu!
        Ağabeyi ile yeğenini öldürmüştü! Kanlı düğünde ceza belli oldu!
        Emekli çalışanın primleri ne oluyor?
        Emekli çalışanın primleri ne oluyor?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kaptan formayı giydirdi
        Kaptan formayı giydirdi
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Marketler ne alacağınızı sizden önce biliyor!
        Marketler ne alacağınızı sizden önce biliyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Meteoroloji saat verdi! 21 kent için "sarı" alarm! Tüm bölgeler yağışlı!
        Meteoroloji saat verdi! 21 kent için "sarı" alarm! Tüm bölgeler yağışlı!
        İFF’de seyretmek istediğim 10 film
        İFF’de seyretmek istediğim 10 film
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        NYT: Rusya, Çin ve Fransa karşı çıktı
        NYT: Rusya, Çin ve Fransa karşı çıktı
        İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki yolu!
        İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki yolu!
        Dünya'nın yeni görüntülerini çektiler
        Dünya'nın yeni görüntülerini çektiler
        "Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" İlan da fiyat da verdiler!
        "Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" İlan da fiyat da verdiler!