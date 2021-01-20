AA

Yenimahalle ilçesindeki bir petrol istasyonuna gece saatlerinde gelen 21 yaşındaki Erdoğan, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 06 GM 423 plakalı otomobiliyle yakıt pompasına çarptı.

Kazada, pompayı çevreleyen korkuluklar olası bir faciayı önledi. Sürücü, istasyon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Polis, maskesi olmayan Erdoğan'ı maskesini takması için uyardı. Gözaltına alınan sürücü, Yenimahalle polis merkezine götürüldü.

Burada yapılan testinde Erdoğan'ın 169 promil alkollü olduğu tespit edildi. AA'nın haberine göre; alkollü araç kullanmaktan 2 bin lira cezai işlem uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.