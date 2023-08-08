Ankara'da park halindeki otomobil yandı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
Sakarya Mahallesi Ulucanlar Caddesi'ndeki apartmanın bahçesinde park halindeki otomobilde, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına müdahale etti ancak araç kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatılırken ilk belirlemelere göre otomobilin elektrik aksamı kaynaklı çıktığı tespit edildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.