Ankara'da peş peşe 2 trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, kamyonla çarpışan traktördeki yaşlı kadın öldü, eşi ise ağır yaralandı. Kaza yerine gelen jandarma ekiplerinin bulunduğu araca da minibüsün çarpması sonucu 3 jandarma personeli yaralandı
Kaza, saat 21.30 sıralarında Şereflikoçhisar'a bağlı Karandere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan, Aksaray yönüne doğru ilerleyen Cumali A. yönetimindeki kamyon, aynı yöne ilerleyen Bayram Sarıkaya yönetimindeki traktör ile çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, traktör sürücüsü Bayram Sarıkaya ve eşi Rasime Sarıkaya (75) yaralandı. Yaralılar, yan yatan traktörün altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
YAŞLI KADIN ÖLDÜ, EŞİ AĞIR YARALANDI
DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Rasime Sarıkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralı eşi Bayram Sarıkaya ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bayram Sarıkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü Cumali A. gözaltına alındı.
İKİNCİ KAZADA 3 JANDARMA PERSONELİ YARALANDI
Öte yandan, kaza raporunu tutmak için gelen ve bölgede çevre güvenliğini sağlayan jandarma ekiplerinin bulunduğu araca, sürücüsünün kontrolünden çıkan M.S. yönetimindeki minibüs çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 jandarma personeli yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralı jandarma personellerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Minibüs sürücüsü M.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.