Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da peş peşe 2 trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Ankara'da peş peşe 2 trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

        Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, kamyonla çarpışan traktördeki yaşlı kadın öldü, eşi ise ağır yaralandı. Kaza yerine gelen jandarma ekiplerinin bulunduğu araca da minibüsün çarpması sonucu 3 jandarma personeli yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 06:52 Güncelleme: 21.06.2024 - 06:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da peş peşe kaza: 1 ölü, 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaza, saat 21.30 sıralarında Şereflikoçhisar'a bağlı Karandere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan, Aksaray yönüne doğru ilerleyen Cumali A. yönetimindeki kamyon, aynı yöne ilerleyen Bayram Sarıkaya yönetimindeki traktör ile çarpıştı.

        Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, traktör sürücüsü Bayram Sarıkaya ve eşi Rasime Sarıkaya (75) yaralandı. Yaralılar, yan yatan traktörün altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        YAŞLI KADIN ÖLDÜ, EŞİ AĞIR YARALANDI

        DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Rasime Sarıkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralı eşi Bayram Sarıkaya ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bayram Sarıkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü Cumali A. gözaltına alındı.

        İKİNCİ KAZADA 3 JANDARMA PERSONELİ YARALANDI

        Öte yandan, kaza raporunu tutmak için gelen ve bölgede çevre güvenliğini sağlayan jandarma ekiplerinin bulunduğu araca, sürücüsünün kontrolünden çıkan M.S. yönetimindeki minibüs çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 jandarma personeli yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralı jandarma personellerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Minibüs sürücüsü M.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #ankara
        #şereflikoçhisar
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 44 yaralı
        Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 44 yaralı
        Timur Cihantimur hakim karşısına çıktı! Yeni karar açıklandı
        Timur Cihantimur hakim karşısına çıktı! Yeni karar açıklandı
        Dev maçta kazanan İspanya!
        Dev maçta kazanan İspanya!
        Cipin kaldırımda çarptığı 2 yaya öldü
        Cipin kaldırımda çarptığı 2 yaya öldü
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
        Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
        Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Zorlu maçta kazanan çıkmadı!
        Zorlu maçta kazanan çıkmadı!
        İtalya'da sıcaklar kavuruyor
        İtalya'da sıcaklar kavuruyor
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Tur minibüsü ile traktör çarpıştı: 10 yaralı
        Tur minibüsü ile traktör çarpıştı: 10 yaralı
        Salda Gölü'nde kurtarılan Ayşe Sıla kahramanıyla buluştu
        Salda Gölü'nde kurtarılan Ayşe Sıla kahramanıyla buluştu
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        Saldırı açıklaması
        Saldırı açıklaması
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?