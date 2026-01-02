Ankara'da su kesintisi yapılacak

ASKİ'den yapılan duyuruda, son dönemde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle su temin sistemlerinde zaman zaman geçici aksaklıklar yaşanabildiği belirtilerek, bugün saat 00.00-09.00 arasında belirtilen mahallelerde zaman zaman kısa süreli su kesintileri yaşanabileceği ifade edildi.

Su verilmeye başlanmasının ardından yüksek kotlara ulaşım sürecinin biraz zaman alacağı kaydedildi.

Çamlıdere Barajı su alma yapısında yürütülen kapasite artırıcı çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtilen duyuruda, bu çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla benzer aksaklıkların büyük ölçüde önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

"Keçiören: Basın Evleri (alt kotları), Kamil Ocak (alt kotları), Gümüşdere, Kavacık Subayevleri (alt kotları), Yeşiltepe ve Şenyuva (üst kotları), Yayla (Porsuk Caddesi ile 1436 Sokak arası), Atapark, Ufuktepe, Osmangazi, Kanuni, Bademlik, Hisar, Kafkas, Karşıyaka, Kösrelik.

Çankaya: Koru (alt kotları), Alacaatlı (alt kotları), Ümit, Mutlukent, Ahmet Taner Kışlalı, Kavaklıdere, Esatoğlu, Bademlidere, Kazım Özalp, Büyükesat.