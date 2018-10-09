Ankara'da iki evden 160 bin lira değerinde altın çalan iki kadın zanlı, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı. AA'nın haberine göre; geçen ay Yenimahalle ve Çubuk ilçelerindeki iki evden hırsızlık olaylarını mercek altına alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Binalardaki kamera kayıtları ile hırsızlık sonrası bindikleri dolmuş ve halk otobüslerdeki güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde şüphelilerin D.Y. ve S.P. olduğu tespit edildi.

Girdikleri iki evden piyasa değeri 160 bin lira olan 15 altın künye, 13 altın bilezik, bir Trabzon hasırı, 3 tam altın, bir beștaş pırlanta yüzük, 4 pırlanta tek taş yüzük, bir tek taş künye ve küpe takımı, bir beyaz altın, kolye ve küpe takımı, bir elmas yüzük, bir pırlanta yüzük, bir zümrüt kolye, 5 adet 22 ayar bilezik ve 4 altın alyans çalan iki kadın, evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zanlılardan D.Y'nin evinde yapılan aramalarda Browning ve Sig Sauer marka iki tabanca ve bu silahlara ait şarjörler ile 50 fişek, çalıntı olduğu tespit edilen 18 çift altın küpe, 31 altın kolye ve kolye ucu, bir alyans, 26 altın ve pırlanta yüzük, 6 altın bilezik, 15 altın bileklik, bir altın tespih, üzerinde 23 çeyrek altın ve 22 gram altın olan iki ayrı bileklik, bir metal köstekli saat, iki kadın kol saati, 3 bin lira, 200 avro, 100 Amerikan doları, 100 Güney Afrika randı, iki led televizyon, bir dijital fotoğraf makinesi ve kapı açmak için kullanılan iki düzenek ele geçirildi.

Ayrıca evde yapılan aramalar sırasında Sibel E. adına düzenlenmiş ve üzerinde zanlı D.Y'nin fotoğrafı bulunun bir kimlik ile hırsızlık olaylarında giydiği belirlenen kıyafet bulundu.

Zanlı S.P'nin evinde yapılan aramalarda ise bir pompalı tüfek ile bu silaha ait 10 adet fişek ele geçirildi.

D.Y'nin çoğu hırsızlık olmak üzere 6 ayrı suç kaydının olduğu, 9 evden hırsızlık, iki konut dokunulmazlığını ihlal ve başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma olmak üzere toplam 12 suçtan mahkemelerce arandığı ortaya çıktı. D.Y'nin ayrıca 7 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldığı belirlendi. S.P'nin de 9 hırsızlık suçundan kaydının olduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.P. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, D.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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