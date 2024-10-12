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        Ankara'da tefecilere yönelik operasyonda 9 tutuklama

        Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 1 polis memurun da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 05:54 Güncelleme: 12.10.2024 - 05:54
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        Tefecilere yönelik operasyonda 9 tutuklama
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        Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde Beypazarı'nda tefecilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        DHA'nın haberine göre; operasyonda, aralarında polis memuru A.B.'nin de bulunduğu Ü.G., F.G., S.Ö., C.Y., T.S., İ.C., M.K., A.Y. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Beypazarı Adliyesi'ne sevk edildi.

        Şüphelilerden 9'u tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevine gönderilirken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #Son dakika haberler
        #ankara
        #BEYPAZARI
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