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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da TIR ve dorse arasına sıkışan şoför öldü

        Ankara'da TIR ve dorse arasına sıkışan şoför öldü

        Ankara'da TIR ile dorse arasına sıkışan TIR şoförü, olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 00:54 Güncelleme: 04.10.2023 - 00:54
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        TIR ve dorse arasına sıkışarak öldü
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        Ankara'da Ostim Mahallesi'nde TIR ve dorse arasına sıkışan A.Ö. hayatını kaybetti.

        Olay, Ostim Organize Sanayi Bölgesi 1165. Cadde'de meydana geldi. DHA'nın haberine göre, kardeşine ait TIR'da şoför olarak çalışan A.Ö, dorse ile TIR'ın arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

        Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olayla ilgili inceleme yaparken, konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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