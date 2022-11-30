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Ankara'da yola dökülen küspe nedeniyle motokurye hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde Ayaş yolunda bir kamyondan dökülen küspe nedeniyle kayganlaşan yolda bir motokurye hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı

Son dakika: Ankara'da yola dökülen küspe nedeniyle motokurye hayatını kaybetti
Küspe öldürdü!
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DHA

Ankara'da kamyonun damperinden dökülen küspe nedeniyle kayganlaşan yoldan kayan motokurye Hasan Önal, bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise kaza yerinin 5 kilometre ilerisinde yakalandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Ayaş yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonun damperinden yola küspe döküldü. Yola dökülen küspeyi fark etmeyen motokurye Hasan Önal (31), kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek, bariyerlere çarptı.

İddiaya göre durumu fark etmeyen kamyon sürücüsü ise yoluna devam etti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, yola dökülen küspeyi takip ederek, kamyon sürücüsünü olay yerinden 5 kilometre ileride yakaladı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Hasan Önal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

BAZI SÜRÜCÜLER SON ANDA KURTULDU

Bazı sürücüler ise kaza yapmaktan son anda kurtulurken, olayla ilgili konuşan Cemalettin Çelikel, "Yenikent ışıklarına girmeden önce benzinliğin oradan Yenikent ışıklarını geçinceye kadar bir kamyondan yola küspe dökülmüş. Çok aşırı derecede kaygandı. Ben çok zor durdum. Buzdan daha beter" dedi.

Kazada yaşamını yitiren motokuryeden önce yoldan geçen diğer bir motokurye ise "O küspeye ilk ben girdim. Allah korudu. Motorun kontrolünü çok zor sağlayabildim. Diğer arkadaş duramadı. Maalesef hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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