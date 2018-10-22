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Ankara'daki o apartmanı dilek feneri yakmış

Ankara'da bir apartmanın çatısında geçtiğimiz ağustos ayında meydana gelen yangının nedeni itfaiye raporunun hazırlanmasının ardından ortaya çıktı. Rapora göre bir kişinin havaya bıraktığı dilek feneri apartmanın çatısına düşerek yanıcı maddeleri tutuşturdu

22.10.2018 - 06:33 | Güncelleme:

Türkiye’nin her yerinden binlercesi yakılarak uçurulan dilek fenerleri, çevre kirliğinin yanı sıra yangın tehlikesi de yaratıyor.

Ankara İtfaiyesi’nin raporuna göre, Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde’deki Akıncı Apartmanı’nın çatısında 31 Ağustos akşamı çıkan yangına da havaya bırakılan dilek feneri neden oldu. Fatih Tekeci'nin Hürriyet'teki haberine göre, büyük bir faciadan dönülen yangında 9 katlı binanın çatısı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Dilek fenerinin apartman sakinlerine zararı 175 bin 500 lira olurken, daire başı toplanan 6 bin 500 lira ile çatı onarıldı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Akıncı Apartmanı sakinlerinden Fuat Kutsal, bina çevresine düşen dilek fenerleri bulduklarını söyledi. Çatı kaplamasında kullanılan shingle (şıngıl) adlı malzemenin tutuşmasıyla alevlerin büyüdüğünü öğrendiklerini belirten Kutsal, “Bu olay sonrasında çatımızı daha güvenli, tamamı kiremit malzemeler kullanarak yaptırdık. Büyük bir faciadan döndük” dedi.

Olay günü çatı yangının büyümesinin bir nedeninin de kaldırıma dik yapılan parklar olduğunu ifade eden Kutsal, “İtfaiye, 10-12 dakika içinde müdahaleye başladı ancak yan taraftaki apartman önüne ‘kaldırıma dik’ şekilde park eden araçlar yüzünden ikinci itfaiye yanaşamadı” diye konuştu.

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