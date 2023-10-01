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        Haberler Dünya Dünyadan Ankara'daki terör saldırısına kınama! Türkiye ile dayanışma mesajlarıyla tam destek - Son dakika haberler

        Dünyadan Ankara'daki terör saldırısına kınama ve Türkiye ile dayanışma mesajları

        Ankara'da sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'nın Kızılay binası önünde düzenlenen bombalı saldırı girişimine dünyadan kınama mesajları geldi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "Türkiye ile dayanışmamızı ifade ediyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı. İsveç Başbakanı da "Terörle mücadelede Türkiye ile uzun vadeli işbirliğine olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyor, yaralananların bir an önce ve tamamen iyileşmesini diliyoruz." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 13:34 Güncelleme: 01.10.2023 - 13:40
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        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
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        Avrupa Birliği (AB), İsveç, İtalya ve Kosova, Ankara'daki terör saldırısını kınadı, Türkiye ile dayanışma mesajları verdi.

        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi! Haberi Görüntüle

        AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle şoke oldum." ifadesini kullandı.

        Michel, Türk halkında yara açmaya yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Birliğin saldırıyı kınadığını yineleyerek, "Türkiye ile dayanışmamızı ifade ediyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." mesajını paylaştı.

        AB Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, yaralı polis memurlarının bir an önce iyileşmesi dileğinde bulundu.

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        Varhelyi, "Türkiye'yi terörle mücadelesinde destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.​​​​

        KKTC

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel, Ankara'daki terör saldırısını kınadı.

        Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel, Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısının önünde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle ayrı ayrı mesaj yayımladı.

        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki Haberi Görüntüle

        Tatar, mesajında, "Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bu sabah meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarına acil şifalar diliyor, saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

        KKTC Başbakanı Üstel de yayımladığı mesajında, "Bugün sabah saatlerinde ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarına acil şifalar diliyor, bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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        İSVEÇ

        İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da ülkesinin saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Terörle mücadelede Türkiye ile uzun vadeli işbirliğine olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyor, yaralananların bir an önce ve tamamen iyileşmesini diliyoruz." ifadesini kullandı.

        İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de saldırı nedeniyle dehşete düştüğünü bildirerek, ülkesinin Türkiye ile terörizmle mücadelenin her alanında ortaklık etme konusundaki kararlılığını vurguladı.

        İTALYA

        İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "Ankara'dan gelen haberleri büyük dikkatle takip etmekteyim. İtalyan hükümeti, her türlü terörü şiddetle kınıyor ve Türkiye'ye tam dayanışmasını belirtiyor." ifadelerini kullandı.

        Bu arada, İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırarak yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        KOSOVA

        Kosova Başbakanı Albin Kurti de terör saldırılarını duyduğunda üzüldüğünü belirterek, "Ancak amaçlanan hasarın Türk kurumları tarafından büyük ölçüde önlendiğini öğrenince rahatladım." değerlendirmesinde bulundu.

        Kurti, yaralananlara acil şifalar diledi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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