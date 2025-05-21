Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
Ankara'da, 37 yaşındaki Fatih Özkan, annesiyle telefonda görüntülü konuşurken bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Özkan, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Maden işçisi olan Fatih Özkan (37), dün işleri nedeniyle Ankara'ya geldi.
ANNESİNİ GÖRÜNTÜLÜ ARADI
DHA'daki habere göre işlerini bitirdikten sonra Ulus'taki Gençlik Parkı'nda dinlenen Özkan, annesi Emine Özkan'ı görüntülü aradı.
FENALAŞIP YERE YIĞILDI
Özkan, annesi ile konuşurken fenalaşıp yere yığıldı. İhbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.
2 ÇOCUK BABASIYDI
Evli ve 2 çocuk babası Özkan'ın cenazesi, bugün Beypazarı'nda toprağa verilecek.