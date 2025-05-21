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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara haberleri: Annesiyle konuşuyordu... Görüntülü ölüm | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!

        Ankara'da, 37 yaşındaki Fatih Özkan, annesiyle telefonda görüntülü konuşurken bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Özkan, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 13:27 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:53
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        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
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        Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Maden işçisi olan Fatih Özkan (37), dün işleri nedeniyle Ankara'ya geldi.

        ANNESİNİ GÖRÜNTÜLÜ ARADI

        DHA'daki habere göre işlerini bitirdikten sonra Ulus'taki Gençlik Parkı'nda dinlenen Özkan, annesi Emine Özkan'ı görüntülü aradı.

        FENALAŞIP YERE YIĞILDI

        Özkan, annesi ile konuşurken fenalaşıp yere yığıldı. İhbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.

        2 ÇOCUK BABASIYDI

        Evli ve 2 çocuk babası Özkan'ın cenazesi, bugün Beypazarı'nda toprağa verilecek.

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