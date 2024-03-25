Ankara-İstanbul arası 'Süper Hızlı Tren'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Susuz Mahallesi'ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, mahalle muhtarı Ahmet Sinan Kahya ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Uraloğlu, "Otoyolun içerisinde kalan bütün yolları biz Büyükşehir Belediyesi’ne devretmişiz. Karayolları sorumluluğunda bir yer kalmamış. Burada bir ihtiyaç var, bir şey yapılacaksa, Büyükşehir Belediyesi’nin yapması lazım. Ama 1 Nisan’dan itibaren Büyükşehir ile uyum halinde biz bunu yaparız. Ama topu taca atmaya gerek yok. Arkadaşlarımız burada proje anlamında ne yapabilirse, her ne kadar bizim sorumluluk alanımız dışında kalıyorsa da, biz hemen proje çalışması başlatalım. Burada 1 Nisan’dan itibaren biz büyükşehirle güzel bir iş birliği yaparsak onlarla beraber çözeriz burayı. Yok yapamazsak, burası bizim yolumuzun bir bağlantısıdır, bir şekilde burayı rahatlatmamız gerekir diye bir proje çalışması yapsın arkadaşlar. Ondan sonra ortaya çıkacak olan projeye göre biz vaziyet alalım" dedi.

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ANKARA-ELMADAĞ ARASINDA 6 SEFER

Bakan Uraloğlu, daha sonra trenle Elmadağ ilçesine geçti. TCDD Elmadağ Tren İstasyonunda açıklama yapan Uraloğlu, "Şu geldiğimiz devirde 'Elmadağ’a banliyöyü getirmeliyiz' dedik ve getirdik çok şükür. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda 21 Mart’tan itibaren her gün vatandaşlarımızın ihtiyacına göre belirlediğimiz, Ankara’dan Elmadağ’a sabah saat 06.10, öğle 12.25 ve 17.40 saatlerinde, Elmadağ’dan Ankara’ya ise yine saat 07.20, 13.30 ve 18.55 saatlerinde hareket edecek şekilde toplam 6 seferi Elmadağ-Ankara arasında 21 Mart itibarıyla işletmeye açtık. Şu an itibarıyla, 136 koltuk kapasitesiyle vatandaşlarımıza Ankara-Elmadağ arasında 40-45 dakika seyir süresiyle konforlu bir yolculuk imkanı sunmuş olacağız. Bilet fiyatlarını da otobüsten ucuz hale getirerek 25 lira ilan ettik, bayram sonuna kadar da bedava; hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.