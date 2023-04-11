Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig Keçiörengücü
ABONE OL

Ankara Keçiörengücü: 2 - Göztepe: 3 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftanın açılış maçında Göztepe deplasmanda Ankara Keçiörengücü 'nü 3-2 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı

Ankara Keçiörengücü: 2 - Göztepe: 3 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftanın açılış maçında Ankara Keçiörengücü, Göztepe'yi ağırladı. Mücadele Göztepe'nin 3-2'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Göztepe'de goller 10. dakikada Atınç, 52. dakikada Mamah ve 82. dakikada Mihojevic'ten geldi.

Ankara Keçiörengücü'nün gollerini ise 64. dakikada Melih ve 66. dakikada Caner Aktaş attı.

Göztepe aldığı kritik galibiyet sonrası play-off potasına girerken rakibi Keçiörengücü'nü de puan tablosunda geride bıraktı. Sarı-kırmızılılar puanını 51 yaparken Keçiörengücü ise 47 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Eyüpspor'u ağırlayacak. Keçiörengücü ise Denizlispor'a konuk olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Süper Lig'de 28. haftanın panoraması! Fenerbahçe ve Beşiktaş geri düşse de kazandı
FUTBOL Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
Fenerbahçe'nin kurtarıcısı Miha Zajc! İşte Zajc'ın bu sezonki performansı...
FUTBOL Fenerbahçe'nin kurtarıcısı Miha Zajc!
Beşiktaş'ta Saiss kararı!
FUTBOL Beşiktaş'ta Saiss kararı!
Spor yazarları Fenerbahçe - Karagümrük maçını yorumladı
FUTBOL ''Jesus'un inadına rağmen kazandı''
Kulüpler zararlarını açıkladı! Dört büyük kulübün toplam borcu 22 milyar lirayı aştı
FUTBOL Dört büyükler zararlarını açıkladı!
Beşiktaş'ta stat sponsorluğu için görüşmeler sürüyor
FUTBOL Sponsorluk için dev görüşmeler
Beşiktaş, depremzedeler için Atletico Madrid ile karşılaşacak
FUTBOL Atletico Madrid'le çok özel maç!
Ahmet Nur Çebi'den TFF tepkisi! Toplantıya gitmeyecek
FUTBOL Çebi'den TFF tepkisi!
Masuaku'da son 45'lik! İşte rakamlar
FUTBOL Masuaku'da son 45'lik! İşte rakamlar
Trabzonspor'da gündem Bilic!
FUTBOL Trabzonspor'da gündem Bilic!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.