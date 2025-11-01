Ankara Keçiörengücü: 3 - Sarıyer: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Sarıyer ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve 5 maç aradan sonra galip geldi.
Trendyol 1. Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü ile Sarıyer kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ankara ekibine galibiyeti getiren golleri 20. ve 60. dakikalarda Mame Diouf ile 34. dakikada Oğuzcan Çalışkan kaydetti.
Bu sonucun ardından 5 maç sonra kazanan Keçiörengücü 14 puana yükseldi. 2 maçtır kazanamayan Sarıyer ise 8 puanda kaldı.
Ligin 13. haftasında Keçiörengücü deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarıyer ise sahasında Vanspor FK'yı ağırlayacak.