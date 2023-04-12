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Ankara'nın yeni metro hattı açıldı! İşte AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları ve güzergahı

Ankara metro hattında kilit noktasında yer alan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı açıldı. Yapılan açılışın ardından, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları ve güzergahı merak konusu oldu. Bu kapsamında, Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan yeni metro hattı vasıtasıyla Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidilebilecek. İşte Ankara'nın yeni metro hattı AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları ve güzergah isimleri...

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  • Ankara'nın yeni metro hattı açıldı! İşte AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nda kaç durak var ve güzergahı neresi?

    Ankara'nın yeni metro hattı, AKM-Gar-Kızılay Metrosu 12 Nisan Çarşamba günü açıldı. Bu kapsamda metro hattı kilit noktasında yer alan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı 3 istasyondan oluşuyor.  Peki, "Ankara'nın yeni metro hattı açıldı! İşte AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nda kaç durak var ve güzergahı neresi?" İşte detaylar...
  • Ankara'nın yeni metro hattı açıldı! İşte AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nda kaç durak var ve güzergahı neresi?

    AKM-GAR-KIZILAY METRO HATTI AÇILDI 

    Ankara metro hattında kilit noktası olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı 12 Nisan Çarşamba günü açıldı. 

     
  • Ankara'nın yeni metro hattı açıldı! İşte AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nda kaç durak var ve güzergahı neresi?

    AKM-GAR-KIZILAY METRO HATTI HANGİ DURAKLARDAN GEÇİYOR?

    Proje kapsamında, Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan hat sayesinde başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek.

    Metro hattında yeni inşa edilen ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Ankara YHT Garı'na, Başkentray’a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek.

     
  • Ankara'nın yeni metro hattı açıldı! İşte AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nda kaç durak var ve güzergahı neresi?

    İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu aracılığıyla da Başkentray'a aktarma sağlanabilecek.

    Son istasyon Kızılay'dan Batıkent, Çayyolu ve Ankaray metro hatlarına geçiş mümkün olacak.

     
  • Ankara'nın yeni metro hattı açıldı! İşte AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nda kaç durak var ve güzergahı neresi?

    Ankara'nın 23 kilometrelik raylı sistem hattına ilave olarak 41,2 kilometre uzunluğundaki 16,6 kilometrelik Kızılay-Çayyolu Metrosu (M2), 15,4 kilometrelik Batıkent-Sincan Metrosu (M3), 9,2 kilometrelik Ankara Keçiören-AKM Metrosu (M4) Bakanlık tarafından yapılarak toplam hat uzunluğu 64,2 kilometreye çıkarıldı.

     
  • Ankara'nın yeni metro hattı açıldı! İşte AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nda kaç durak var ve güzergahı neresi?

    Açılışı yapılan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı ile birlikte Bakanlık tarafından Ankara'ya toplam 44,5 kilometre metro hattı kazandırılmış olacak.

     
  • Ankara'nın yeni metro hattı açıldı! İşte AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nda kaç durak var ve güzergahı neresi?

    Ayrıca söz konusu metroların inşasının yanı sıra bu hatlarda hizmet vermek üzere mevcut 108 araca ilave 324 adet yeni nesil ve yüzde 51 yerlilik oranı ile metro araç alım işi Bakanlıkça yapıldı.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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