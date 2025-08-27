Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara Sincan'da evde uyuyan çocuğu lağım faresi ısırdı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Evde uyuyan çocuğu lağım faresi ısırdı!

        Ankara'da, evde uyurken lağım faresi tarafından ısırılarak yaralanan çocuğa kuduz aşısı yapıldı. Anne Hasret Ermiş, "Eşim oğlumu sakinleştirmek için yanına gittikten sonra, ben de çarşaflarını değiştirmek için tekrar odaya gittiğimde lağım faresini gördüm. Yatağın altından çıkıp peteğin altına girdi" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 08:07 Güncelleme: 27.08.2025 - 09:03
        Evde uyuyan çocuğu lağım faresi ısırdı!
        Ankara'da olay, Sincan'a bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, hafta sonu evinde uyuduğu sırada bir çocuğu lağım faresi ısırdı.

        ÇOCUĞA KUDUZ AŞISI YAPILDI

        İHA'daki habere göre annesinin ısırığı fark etmesiyle hastaneye kaldırılan çocuk, kuduz aşısı yapılarak antibiyotik tedavisine alındı. Ailenin durumu belediye ekiplerine bildirdiği ancak herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi. Farenin, evin banyosuna kaçtıktan sonra kaybolduğu belirtildi.

        "YÜZÜNDEN KAN AKIYORDU"

        Lağım faresinin çocuğunda ciddi ısırıklar bıraktığını söyleyen anne Hasret Ermiş, "Pazar günü sabah ezanına 10-15 dakika kala oğlumun ağlama sesiyle uyandık. Odasına gittiğimiz zaman yüzünden kanlar akıyordu. Durduramadığımız bir kan vardı.

        "LAĞIM FARESİNİ GÖRDÜM"

        Eşim oğlumu sakinleştirmek için yanına gittikten sonra, ben de çarşaflarını değiştirmek için tekrar odaya gittiğimde lağım faresini gördüm. Yatağın altından çıkıp peteğin altına girdi. Benim çığlığımla tekrardan kaçtı. Ben de odaların kapısını kapattım. Çocuğum epilepsi hastası. Herhangi bir ısırık sonucunda bir sıkıntı yaşarsa diye hemen Bilkent Şehir Hastanesi'ne gittik.

        "FARE BANYOYA KAÇTI"

        Giderken de yine kapıları kontrol ettim ki bir odadaysa diğerlerine geçip bir şey yapmasın. Sonrasında banyoda olduğunu gördüm. Banyonun kapısını kapattım. Banyonun gideri açıktı, bir de balkonun gideri açıktı. Biz farenin bu ikisinden geldiğini düşünüyoruz. 3-4 saat sonra eve geldiğimizde banyoda değildi.

        "4 DOZ DAHA KUDUZ AŞISI YAPILACAK"

        Kaçmış oradan gitmişti. Çocuğumun yanağını ve göz kapağını, ısırmış, tırmalamış. Hastaneye gittiğimizde yaralar açık olduğu için enfeksiyon kapmasın diye yüzüne özel bir ilaç enjekte ettiler. Kuduz aşısı yapıldı. 4 doz daha kuduz aşısı yapılacak. Yaraları için antibiyotik tedavisi verdiler. Biz de evde kendimizce tekrar geri gelirse diye çocukların da kalbini ferahlatmak için kendimizce önemler aldık" dedi.

        #ankara
        #Son dakika haberler
