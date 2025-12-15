ABONMAN TARİFESİ 450 TL OLARAK BELİRLENDİ

Açıklamada, öğrencilerin eğitim hayatına erişimini kolaylaştırmak amacıyla uygulanan Öğrenci Abonman Kartı uygulamasında değişiklik yapıldığı açıklandı. Buna göre, 350 TL olan öğrencilere özel abonman tarifesi 450 TL olarak belirlendi.

Erken saatlerde işe ve okula giden vatandaşlar için uygulanan indirimli tarifede de iyileştirmeye gidildiği belirtilen açıklamada, “Hâlihazırda 06.00–06.45 saatleri arasında uygulanan ve aylık yaklaşık 225 bin yolcunun faydalandığı indirimli tarife, yeni düzenlemeyle 06.00–07.00 saatleri arasına genişletilmiş; bu saatlerde tam bilet ücretinden 10 TL daha düşük bir tarife uygulanmasına karar verilmiştir.

Önceki dönemde Ankara’da toplu taşıma ücreti yaklaşık 1 dolar seviyesindeyken, bugün dolar kuru 42 TL’ye ulaşmış olmasına rağmen Ankara’da ulaşım ücretleri hâlâ bu seviyenin çok altında tutulmaktadır.

Ayrıca trafik yükünün azaltılması ve çevreci ulaşım hedeflerimiz doğrultusunda elektrikli otobüs alım süreci devam etmekte; ücretsiz taşımaya yönelik yeni güzergâhların belirlenmesine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir” ifadeleri kullanıldı.